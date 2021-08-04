У Києві чоловік підпалив кафе: йому не сподобалось обслуговування

Фото: Нацполіція

На Лісовому масиві у Києві трапився інцидент - чоловік влаштував підпал кафе, в якому йому не сподобалось обслуговування персоналом. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Поки рятівники гасили пожежу, правоохоронці знайшли неподалік від місця події чоловіка, якого підозрюють у скоєнні підпалу.

За даними правоохоронців, затриманому не сподобалось обслуговування у кафе, тож він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та запалив її.

Внаслідок пожежі пошкоджений інтер’єр залу. З місця події ми вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи", - додали у поліції.

Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіку загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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