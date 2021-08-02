В Киеве снова запретили въезд фур из-за жары

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В понедельник, 2 августа, въезд в Киев из-за чрезмерной жары тяжеловесного транспорта закрыт с 12:00

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха более 28 градусов тепла.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, недавно на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.