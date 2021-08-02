В Киеве снова запретили въезд фур из-за жары
В понедельник, 2 августа, въезд в Киев из-за чрезмерной жары тяжеловесного транспорта закрыт с 12:00
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха более 28 градусов тепла.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, недавно на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине