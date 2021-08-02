У Києві знову заборонили в'їзд фур через спеку
У понеділок, 2 серпня, в'їзд до Києва через надмірну спеку великовагового транспорту закритий з 12:00
Про це пише RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Зокрема, буде заборонено в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів тепла.
Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Нагадаємо, нещодавно на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.
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