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02 серпня 2021, 12:57 46

У Києві знову заборонили в'їзд фур через спеку

02 серпня 2021, 12:57 46
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 2 серпня, в'їзд до Києва через надмірну спеку великовагового транспорту закритий з 12:00

Про це пише RegioNews з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Зокрема, буде заборонено в'їзд вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів тепла.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, нещодавно на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.

Україна Київ Фура Столиця Київавтодор

 
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