Возле ОП нашли подозрительный предмет, его проверяют - полиция

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Возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет. Сейчас его проверяют

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет", - сообщили в полиции.

Напомним, что президента Владимира Зеленского сегодня на Банковой нет, поскольку он отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.