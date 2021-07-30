Возле ОП нашли подозрительный предмет, его проверяют - полиция
Возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет. Сейчас его проверяют
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина
"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет", - сообщили в полиции.
Напомним, что президента Владимира Зеленского сегодня на Банковой нет, поскольку он отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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