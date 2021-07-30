09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
08:11  30 июля
Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 15:48 2

Возле ОП нашли подозрительный предмет, его проверяют - полиция

30 июля 2021, 15:48 2
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет. Сейчас его проверяют

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

"У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет", - сообщили в полиции.

Напомним, что президента Владимира Зеленского сегодня на Банковой нет, поскольку он отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

СНБО минирование Офис президента полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram