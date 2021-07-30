Біля ОП знайшли підозрілий предмет, його перевіряють - поліція

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Біля офісу президента виявили підозрілий предмет. Зараз його перевіряють

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Біля будівлі офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Якихось повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що президента Володимира Зеленського сьогодні на Банковій немає, оскільки він відправився з робочим візитом в Донецьку область, де проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.