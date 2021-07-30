09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 15:48 2

Біля ОП знайшли підозрілий предмет, його перевіряють - поліція

30 липня 2021, 15:48 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Біля офісу президента виявили підозрілий предмет. Зараз його перевіряють

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Біля будівлі офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Якихось повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що президента Володимира Зеленського сьогодні на Банковій немає, оскільки він відправився з робочим візитом в Донецьку область, де проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.

РНБО мінування Офіс президента поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram