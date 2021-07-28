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28 июля 2021, 20:44 2409

Первый умерший от штамма "Дельта" был врачом и не выезжал за границу - Кузин

28 июля 2021, 20:44 2409
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Фото: из открытых источников
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Мужчина, который умер в столичной Александровской больнице в Киеве от штамма "Дельта", был врачом и не выезжал за пределы границы в последние месяцы

Как передает RegioNews об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Санврач сообщил, что один из больных, у которого подтвержденный диагноз - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом "Дельта", умер. Пациент имел сопутствующие заболевания.

По специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - рассказал Кузин.

Напомним, в Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта".

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