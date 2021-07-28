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28 липня 2021, 20:44 2046

Перший померлий від штаму "Дельта" був лікарем та не виїжджав за кордон - Кузін

28 липня 2021, 20:44 2046
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Фото: з відкритих джерел
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Чоловік, який помер у столичній Олександрівській лікарні у Києві від штаму "Дельта", був лікарем і не виїжджав за межі кордону в останні місяці

Як передає RegioNews, про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Санлікар повідомив, що один із хворих, який мав підтверджений діагноз - коронавірусна хвороба, викликана штамом "Дельта", помер. Пацієнт мав супутні захворювання.

За фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - розповів Кузін.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта".

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