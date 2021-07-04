В Харькове пьяный водитель влетел в припаркованные авто: есть пострадавшие

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В воскресенье, 4 июля, пьяный водитель устроил масштабное ДТП в Харькове, в результате которого пострадали двое человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Труха".

ДТП произошло на Александровском проспекте.

По словам очевидцев, нетрезвый водитель за рулем Hyundai на большой скорости влетел в припаркованные авто, и от удара вылетел на тротуар.

В результате ДТП пострадали две женщины, которых в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу.

Напомним, дням на Львовщине в аварии погиб 11-летний водитель BMW.