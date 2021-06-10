В Киеве сообщили о подозрении главе УИК, которая сфальсифицировала избирательную документацию

Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления главе участковой избирательной комиссии, а именно в умышленном внесении в избирательный протокол ложной информации, который затем был подан в ТИК Дарницкого района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители опросили главу территориальной избирательной комиссии, которая сообщила, что во время проверки результатов голосования официальный наблюдатель обнаружил неточность в подсчете голосов по двум партийным организациям.

После выявления разногласий в подсчете голосов главе участковой избирательной комиссии было предложено исправить неточности. Однако в новый бланк протокола женщина снова внесла ложные сведения, при этом членам комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний", - сообщил Крищенко.

Правоохранители задокументировали этот факт, изъяли указанную документацию и направили ее на экспертизу, которая подтвердила факт фальсификации протокола.

Следователи столичной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. За содеянное женщине грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, на Запорожье член избиркома получила пять лет тюрьмы за незаконную выдачу бюллетеней.