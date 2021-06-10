У Києві повідомили про підозру голові ДВК, яка сфальсифікувала виборчу документацію

Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину голові дільничної виборчої комісії, а саме у навмисному внесенні у виборчий протокол неправдивої інформації, який потім було подано до ТВК Дарницького району

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці опитали голову територіальної виборчої комісії, яка повідомила, що під час перевірки результатів голосування офіційний спостерігач виявив неточність у підрахунку голосів за дві партійні організації.

Після виявлення розбіжностей у підрахунку голосів голові дільничній виборчій комісії було запропоновано виправити неточності. Однак у новий бланк протоколу жінка знову внесла неправдиві відомості, при цьому членам своєї комісії вона повідомила, що протоколи прийняті без зауважень", - повідомив Крищенко.

Правоохоронці задокументували цей факт, вилучили вказану документацію та направили її на почеркознавчу експертизу, яка підтвердила факт фальсифікації протоколу.

Слідчі столичної поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За скоєне жінці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права займати певні посади.

Нагадаємо, на Запоріжжі членкиня виборчкому отримала п`ять років тюрми за незаконну видачу бюлетенів.