08:52  10 червня
В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків COVID-19
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
11:06  10 червня
Під час служби загинула військовослужбовиця з Закарпаття
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 11:21 503

У Києві повідомили про підозру голові ДВК, яка сфальсифікувала виборчу документацію

10 червня 2021, 11:21 503
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину голові дільничної виборчої комісії, а саме у навмисному внесенні у виборчий протокол неправдивої інформації, який потім було подано до ТВК Дарницького району

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці опитали голову територіальної виборчої комісії, яка повідомила, що під час перевірки результатів голосування офіційний спостерігач виявив неточність у підрахунку голосів за дві партійні організації.

Після виявлення розбіжностей у підрахунку голосів голові дільничній виборчій комісії було запропоновано виправити неточності. Однак у новий бланк протоколу жінка знову внесла неправдиві відомості, при цьому членам своєї комісії вона повідомила, що протоколи прийняті без зауважень", - повідомив Крищенко.

Правоохоронці задокументували цей факт, вилучили вказану документацію та направили її на почеркознавчу експертизу, яка підтвердила факт фальсифікації протоколу.

Слідчі столичної поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За скоєне жінці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права займати певні посади.

Нагадаємо, на Запоріжжі членкиня виборчкому отримала п`ять років тюрми за незаконну видачу бюлетенів.

вибори розслідування поліція ТВК протокол

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua