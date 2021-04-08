В Украине за сутки почти 500 летальных случаев от COVID-19

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1886) и Харьковской области (1427)

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (1886) и Харьковской области (1427)

Фото: из открытых источников

В Украине за 7 апреля COVID-19 диагностировали у 19 419 человек, зафиксировано 464 летальных случая, госпитализировали 5092 больных, 10 032 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

19 419 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 апреля. В частности, заболели 766 детей и 480 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 803 998 человек;

выздоровели - 1 383 883 человека;

летальных исходов - 35 962;

проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай.