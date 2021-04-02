В Киеве закрыли два заведения, которые нарушали карантин

Сейчас в столице можно работать кафе и ресторанам только на вынос

Сейчас в столице можно работать кафе и ресторанам только на вынос

Фото из открытых источников

Сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в столице совместно с представителями Департамента муниципальной безопасности КГГА проверили 10 ночных заведений, которые работали в "красной" зоне карантина. Было закрыто за нарушение карантина два ресторана.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы в Киеве. По результатам контроля выявили и закрыли два ресторана, которые работали вопреки запрету. Ограничения игнорировали: ресторан "BAO", что на улице Мечникова, 14/1,

ресторан "Хлебный" на Крещатике, 15/4. На нарушителей составили админпротоколы. Также было выявлено и закрыто 3 летние площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий. Ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.

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