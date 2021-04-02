В Киеве закрыли два заведения, которые нарушали карантин
Сейчас в столице можно работать кафе и ресторанам только на вынос
Сейчас в столице можно работать кафе и ресторанам только на вынос
Сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в столице совместно с представителями Департамента муниципальной безопасности КГГА проверили 10 ночных заведений, которые работали в "красной" зоне карантина. Было закрыто за нарушение карантина два ресторана.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы в Киеве.
По результатам контроля выявили и закрыли два ресторана, которые работали вопреки запрету. Ограничения игнорировали:
- ресторан "BAO", что на улице Мечникова, 14/1,
- ресторан "Хлебный" на Крещатике, 15/4.
На нарушителей составили админпротоколы. Также было выявлено и закрыто 3 летние площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.
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