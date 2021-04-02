У Києві закрили два заклади, які порушували карантин

Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс

Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс

Фото з відкритих джерел

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у столиці спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину. Було закрито через порушення карантину два ресторани.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби у Києві.

За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:

ресторан "BAO", що на вулиці Мечникова, 14/1,

ресторан "Хлібний" на Хрещатику, 15/4.

На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.