У Києві закрили два заклади, які порушували карантин
Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс
Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс
Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у столиці спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину. Було закрито через порушення карантину два ресторани.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби у Києві.
За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:
- ресторан "BAO", що на вулиці Мечникова, 14/1,
- ресторан "Хлібний" на Хрещатику, 15/4.
На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.
Раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.
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