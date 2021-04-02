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02 квітня 2021, 13:49 80

У Києві закрили два заклади, які порушували карантин

02 квітня 2021, 13:49 80
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Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс
Нині у столиці можна працювати кафе і ресторанам лише на виніс
Фото з відкритих джерел
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Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у столиці спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину. Було закрито через порушення карантину два ресторани.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби у Києві.

За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:

  • ресторан "BAO", що на вулиці Мечникова, 14/1,
  • ресторан "Хлібний" на Хрещатику, 15/4.

На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.

Україна Київ карантин поліція локдаун

 
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