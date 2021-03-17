На Киевщине в результате пожара на предприятии погибли два человека
Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица
Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица
Сегодня, 17 марта, произошло возгорание котельной на предприятии в с. Головуров на ул. Лесной. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 11 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
До прибытия подразделения спасателей пожар был ликвидирован силами местной пожарной охраны с. Головуров.
Обнаружено тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица. Огнем уничтожена кровать и внутренняя отделка помещения, повреждено два котла и оборудование", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается
Напомним, 12 марта в Киеве горел дом для престарелых.
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