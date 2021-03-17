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17 марта 2021, 14:51 402

На Киевщине в результате пожара на предприятии погибли два человека

17 марта 2021, 14:51 402
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Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица
Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица
Фото: ГСЧС
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Сегодня, 17 марта, произошло возгорание котельной на предприятии в с. Головуров на ул. Лесной. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 11 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

До прибытия подразделения спасателей пожар был ликвидирован силами местной пожарной охраны с. Головуров.

Обнаружено тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица. Огнем уничтожена кровать и внутренняя отделка помещения, повреждено два котла и оборудование", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается

Напомним, 12 марта в Киеве горел дом для престарелых.

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