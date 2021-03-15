В столице запустили электричку City Express: куда на ней можно добраться
В Киеве в понедельник, 15 марта, запустили обновленный электропоезд City Express. Первый рейс отправился из Киева в 05:54.
Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили в "Укрзализныци".
Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча. Он будет курсировать в пиковые часы перевозкам утром и вечером. Первые рейсы отправились из Киева в 05:54, с Бучи - в 06:27.
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Электричка будет курсировать по следующему расписанию:
Из Киева (со станции Святошин) - 05:54: 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Со станции Буча 06:27, 07:31, 08:56 и в 18:03, 19:07.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс”.