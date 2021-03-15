У столиці запустили електричку City Express: куди на ній можна дістатися
Перший рейс вирушив з Києва о 05:54
Перший рейс вирушив з Києва о 05:54
У Києві в понеділок, 15 березня, запустили оновлений електропоїзд City Express. Перший рейс вирушив з Києва о 05:54.
Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомили в "Укрзалізниці".
Перша електричка курсуватиме за маршрутом Святошин-Буча. Він буде курсувати в пікові години перевезень вранці і ввечері. Перші рейси вирушили з Києва о 05:54, з Бучі - о 06:27.
Потяги будуть зупинятися на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь і Буча. Електричка курсуватиме за таким розкладом:
З Києва (з станції Святошин) - 05:54: 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38;
Зі станції Буча 06:27, 07:31, 08:56 і о 18:03, 19:07.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес”.
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