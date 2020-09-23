В Киеве хотят построить первый аэропорт для дронов

Проект хотят реализовать до 2025 года

Проект хотят реализовать до 2025 года

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Руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк заявил, в столице до 2025 года планируют построить новый аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает RegioNews об этом сообщает Интерфакс-Украина.

У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА... Это амбициозный проект. Мы планируем где-то до 2025 года его построить", - рассказал он.

По его словам, рынок дронов в Украине достигнет примерно 500 миллионов гривен. В следующем году рынок может достичь более 1 млрд гривен.

В єтом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет больше чем 1 млрд грн", - сказал Трояк.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали мужчину, который с помощью квадрокоптера пересылал наркотики в СИЗО.