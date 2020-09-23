У Києві хочуть побудувати перший аеропорт для дронів
Керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк заявив, у столиці до 2025 року планують побудувати новий аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати", - розповів він.
За його словами, ринок дронів в Україні сягне приблизно 500 мільйонів гривень. У наступному році ринок може сягнути більше 1 млрд гривень.
Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн", - сказав Трояк.
Раніше повідомлялось, що поліцейські спіймали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера пересилав наркотики в СІЗО.