У Києві хочуть побудувати перший аеропорт для дронів

Проект хочуть реалізувати до 2025 року

Проект хочуть реалізувати до 2025 року

Фото: з відкритих джерел

Керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк заявив, у столиці до 2025 року планують побудувати новий аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як передає RegioNews, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати", - розповів він.

За його словами, ринок дронів в Україні сягне приблизно 500 мільйонів гривень. У наступному році ринок може сягнути більше 1 млрд гривень.

Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн", - сказав Трояк.

Раніше повідомлялось, що поліцейські спіймали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера пересилав наркотики в СІЗО.