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31 июля 2020, 15:41 4

Исполнение гимна в школах это не требование, а рекомендация - Киевсовет

31 июля 2020, 15:41 4
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Киевсовет не имеет права требовать, чтобы исполнение гимна было обязательным
Киевсовет не имеет права требовать, чтобы исполнение гимна было обязательным
Фото: из открытых источников
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Решение Киевского городского совета касательно исполнения государственного гимна Украины перед учебными занятиями в школах носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Киевсовете.

Так, согласно новому разъяснению, у Киевсовета нет полномочий требовать от столичного департамента образования то, чтобы исполнение гимна было обязательным.

Таким образом, Киевсовет рекомендует школам начинать день с исполнения гимна, но никоим образом не обязывает это делать.

Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", - добавил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

По его словам, аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.

Ранее сообщалось, что в школах Киева ежедневно будут исполнять Гимн Украины.

школа депутат Киевсовет департамент гимн
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