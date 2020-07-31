Виконання гімну у школах це не вимога, а рекомендація - Київрада

Київрада не має права вимагати, щоб виконання гімну було обов'язковим

Київрада не має права вимагати, щоб виконання гімну було обов'язковим

Фото: з відкритих джерел

Рішення Київської міської ради щодо виконання державного гімну України перед навчальними заняттями в школах носить рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Київраді.

Так, згідно з новим роз'ясненням, у Київради немає повноважень вимагати від столичного департаменту освіти те, щоб виконання гімну було обов'язковим.

Таким чином, Київрада рекомендує школам починати день з виконання гімну, але жодним чином не зобов'язує це робити.

Завдання цього рішення — популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління", - додав співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

За його словами, аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці.

Раніше повідомлялося, що у школах Києва щодня будуть виконувати Гімн України.