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28 июня 2020, 16:49 5

В Киеве сегодня вновь митинговали: за украинский язык и белорусов

28 июня 2020, 16:49 5
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Активисты выступали против политических репрессий у северных соседей
Активисты выступали против политических репрессий у северных соседей
Фото: Цензор.нет
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В столице Украины в День Конституции состоялось два митинга: на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты выступали против вмешательства в закон о языке. В то же время, на самом Майдане Независимости прошел марш против политических репрессий в Беларуси.

Так, своей акцией "Руки прочь от закона о языке" активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на украинский язык и культурное пространство.

К разрушительным для языка активисты относят: ослабление языковых квот на телевидении, что предлагается в законопроекте "О медиа", законопроект №2362 Бужанского относительно замораживания перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык обучения.

Также активистов возмущает, что власть уже полгода тормозит начало работы Уполномоченного по защите государственного языка и Секретариата Уполномоченного, которые по закону о языке должны были бы уже работать.

Участники второй акции выступили против политических репрессий, политзаключенных и пыток в тюрьмах в Беларуси.

Напомним, накануне, в Киеве и Харькове митинговали за легализацию медицинского каннабиса.

Беларусь закон митинг язык акция
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