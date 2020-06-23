Кафе и ресторанам Киева разрешили принимать посетителей внутри помещений

Проводить банкеты и открывать детские комнаты не разрешат

Проводить банкеты и открывать детские комнаты не разрешат

Фото: my-kiev

Заведениям общественного питания Киева разрешили принимать гостей внутри помещений, при этом оставив ряд ограничений.

Как передает RegioNews, об этом говорится распоряжении КГГА.

Так, посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.

Представители учреждений должны быть одеты в медицинскую маску либо респиратор, очки и одноразовые перчатки, а после каждого снятия расходных защитных материалов работник должен тщательно помыть руки или обработать антисептическим средством.

Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.

Кроме этого, запрещено использование многоразовых полотенец.

Среди прочих требований - соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между соседними столами, размещение не более четырех гостей за столом (без учета детей до 14 лет).

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко официально разрешил купаться на 12 пляжах города.