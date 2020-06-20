В "Слуге народа" рассказали, когда назовут имя кандидата в мэры Киева

Партия хочет найти и выдвинуть кандидатом "хорошего менеджера"

Партия хочет найти и выдвинуть кандидатом "хорошего менеджера"

Фото: "Слуга народа"

Правящая партия "Слуга народа" объявит имя своего кандидата в мэры Киева через несколько недель.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, в партии еще проводят встречи с президентом всех возможных кандидатов от "Слуги народа".

Мы провели первые социологические исследования, на которые будут ориентироваться так называемые внутрифракционные праймериз. Я думаю, что через несколько недель мы уже выйдем с кандидатом", - сказал Тимошенко.

Он также добавил, что партия хочет выдвинуть кандидата, который составит достойную конкуренцию Виталию Кличко, и "Слуги народа" ищут кандидата, который является "хорошим менеджером".

Все движется в Киеве не такими темпами, как поступления в бюджет. Куда эти деньги деваются. Поэтому нужен хороший менеджер, который будет вкладывать и в инфраструктуру города, и в те потребности, которые есть в городе", - отметил Тимошенко.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали политическую партию мэров "ПРОПОЗИЦІЯ", также состоялся брифинг основателей новой политической силы.