Коронавирус в Украине: в трех областях не выявили новых случаев заражения
В Украине за последние сутки зарегистрировано 432 новых случая заболевания COVID-19. Это на 10 человек меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Так, в стране официально подтверждены 20 580 случаев заражения. За сутки от COVID-19 вылечились 344 человека, умерли 17 человек. За все время пандемии выздоровели 6929 пациентов и 605 умерли.
Среди заболевших - 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
Отмечается, что в Луганской, Сумской и Полтавской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Больше всего за последние сутки новых случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой, городе Киеве, Ровенской и Львовской областях.
Ситуация по регионам:
- Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели);
- Волынская обл. - 759 (182 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели);
- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели);
- Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели);
- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели);
- Киев - 2569 (351 выздоровел);
- Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели);
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);
- Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели);
- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели);
- Одесская обл. - 821 (120 выздоровели);
- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели);
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели);
- Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели);
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели);
- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели);
- Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).
Напомним, вчера Украина перешла к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время несколько регионов карантин смягчать пока не планируют.
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