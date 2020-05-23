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23 мая 2020, 10:48 14

Коронавирус в Украине: в трех областях не выявили новых случаев заражения

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23 мая 2020, 10:48 14
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Еще в четырех областях произошли вспышки заболевания
pixabay.com
Еще в четырех областях произошли вспышки заболевания

В Украине за последние сутки зарегистрировано 432 новых случая заболевания COVID-19. Это на 10 человек меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Так, в стране официально подтверждены 20 580 случаев заражения. За сутки от COVID-19 вылечились 344 человека, умерли 17 человек. За все время пандемии выздоровели 6929 пациентов и 605 умерли.

Среди заболевших - 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Отмечается, что в Луганской, Сумской и Полтавской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Больше всего за последние сутки новых случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой, городе Киеве, Ровенской и Львовской областях.

Ситуация по регионам:

  • Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели);
  • Волынская обл. - 759 (182 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели);
  • Киев - 2569 (351 выздоровел);
  • Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели);
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели);
  • Одесская обл. - 821 (120 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели);
  • Сумская обл. - 166 (112 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).

Напомним, вчера Украина перешла к адаптивной модели карантина. В большинстве областей ограничения будут ослаблены. В то же время несколько регионов карантин смягчать пока не планируют.

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