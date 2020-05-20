Коронавирус в Украине: количество больных превысило 19 тысяч, из них 564 человека погибли

За минувшие сутки в стране обнаружили 354 новых случая COVID-19, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека

За минувшие сутки в стране обнаружили 354 новых случая COVID-19, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека

В Украине общее число инфицированных составляет 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболели 354 человека, из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 323 человека", - говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Также 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 766 случаев;

Волынская область - 676 ​​случаев;

Днепропетровская область - 849 случаев;

Донецкая область - 133 случая;

Житомирская область - 583 случая;

Закарпатская область - 922 случая;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1246 случаев;

Кировоградская область - 450 случаев;

г. Киев - 2410 случаев;

Киевская область - 1261 случай;

Львовская область - 1136 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 264 случая;

Одесская область - 792 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 1217 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1089 случаев;

Харьковская область - 836 случаев;

Херсонская область - 172 случая;

Хмельницкая область - 280 случаев;

Черновицкая область - 2796 случаев;

Черкасская область - 381 случай;

Черниговская область - 115 случаев.

За сутки 19 мая наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Черновицкой области (54), Киеве (51) и на Волыни (41).

При этом, по данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.