Коронавирус в Украине: количество больных превысило 19 тысяч, из них 564 человека погибли
В Украине общее число инфицированных составляет 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.
За прошедшие сутки заболели 354 человека, из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 323 человека", - говорится в сообщении.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
Также 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 766 случаев;
- Волынская область - 676 случаев;
- Днепропетровская область - 849 случаев;
- Донецкая область - 133 случая;
- Житомирская область - 583 случая;
- Закарпатская область - 922 случая;
- Запорожская область - 385 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
- Кировоградская область - 450 случаев;
- г. Киев - 2410 случаев;
- Киевская область - 1261 случай;
- Львовская область - 1136 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 264 случая;
- Одесская область - 792 случая;
- Полтавская область - 265 случаев;
- Ровенская область - 1217 случаев;
- Сумская область - 164 случая;
- Тернопольская область - 1089 случаев;
- Харьковская область - 836 случаев;
- Херсонская область - 172 случая;
- Хмельницкая область - 280 случаев;
- Черновицкая область - 2796 случаев;
- Черкасская область - 381 случай;
- Черниговская область - 115 случаев.
За сутки 19 мая наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Черновицкой области (54), Киеве (51) и на Волыни (41).
При этом, по данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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