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Коронавирус в Украине: количество больных превысило 19 тысяч, из них 564 человека погибли
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20 мая 2020, 10:09 17

Коронавирус в Украине: количество больных превысило 19 тысяч, из них 564 человека погибли

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20 мая 2020, 10:09 17
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За минувшие сутки в стране обнаружили 354 новых случая COVID-19, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека
За минувшие сутки в стране обнаружили 354 новых случая COVID-19, 16 человек умерли, выздоровели 323 человека

В Украине общее число инфицированных составляет 19 230 человек, из них 1 376 детей и 3 757 медработников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболели 354 человека, из них 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. При этом выздоровели 323 человека", - говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Также 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 ​​случаев;
  • Днепропетровская область - 849 случаев;
  • Донецкая область - 133 случая;
  • Житомирская область - 583 случая;
  • Закарпатская область - 922 случая;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
  • Кировоградская область - 450 случаев;
  • г. Киев - 2410 случаев;
  • Киевская область - 1261 случай;
  • Львовская область - 1136 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 264 случая;
  • Одесская область - 792 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 1217 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1089 случаев;
  • Харьковская область - 836 случаев;
  • Херсонская область - 172 случая;
  • Хмельницкая область - 280 случаев;
  • Черновицкая область - 2796 случаев;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 115 случаев.

За сутки 19 мая наибольшее количество новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Черновицкой области (54), Киеве (51) и на Волыни (41).

При этом, по данным ЦОЗ, всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


коронавирус Украина карантин болезнь
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