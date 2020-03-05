В Киеве ликвидировали call-центр, который обманывал людей по всему миру

Мошенники создали ряд фиктивных Интернет-площадок для имитации финансовых аукционов и разместили собственный call-центр в Киеве. Его представители звонили гражданам и побуждали инвестировать деньги

Мошенники создали ряд фиктивных Интернет-площадок для имитации финансовых аукционов и разместили собственный call-центр в Киеве. Его представители звонили гражданам и побуждали инвестировать деньги

Об этом сообщила Нацполиция Украины, пишет RegioNews.



Киберполиция установила, что мошенники создали на территории Украины фиктивные Интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые аукционы. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как call-центр. Работники звонили гражданам и побуждали их вкладывать средства.

С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведения торгов. Таким образом они визуализировали получение прибыли или потерю вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.

Киберполиции провела обыск в офисе компании. По результатам изъята компьютерная техника, документацию и черновые записи.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что журналисты уже писали о том, что киевская компания причастна к афере по выманиванию денег у людей по всему миру