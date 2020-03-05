В Борисполе задержали серийного автоугонщика и боевика "Оплота"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
Как узнала ТСН из собственных источников, задержанный - 44-летний Зураб Тавберидзе.
Согласно базе розыска МВД, мужчина обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами и суд дал разрешение на его задержание с целью привода.
Также данные об этом лице содержатся на сайте "Миротворец". Отмечается, что Тавберидзе был участником бандформирования "Оплот" на оккупированной Донецкой области.
Со ссылкой на сайт "Информнапалм" отмечается, что задержанный в Борисполе состоял в группировке из 30 человек, которая грабила заправки, банки и похищала автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиево.
Еще до начала боевых действий на Донбассе Тавберидзе находился в составе банды, участников которой обвинили в 84 похищениях машин. Киевский районный суд Донецка в октября 2013 года приговорил Тавберидзе до 11 лет тюрьмы.
Как известно, сегодня в центре Борисполя. человек на "Honda Accord" черного цвета убегал от полицейских. Остановить его удалось лишь блокировкой дороги. Водитель приставил себе к виску пистолет и угрожал совершить самоубийство, если его арестуют. Задержать его удалось спецназовцам КОРДа.
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