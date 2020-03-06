В Киеве на берегу Днепра нашли отрезанную ногу
В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра
В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра
Об этом Информатору рассказала пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук, пишет RegioNews.
"Действительно, вчера нашли фрагмент человеческого тела. Его направили на экспертизу", — сообщила Анна.
Предварительно, найденная нога принадлежала молодой женщине до 35 лет. На ноге есть свежий педикюр.
По данному факту открыли уголовное производство по части 1 стать 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подробности происшествия устанавливаются.
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