В Киеве на берегу Днепра нашли отрезанную ногу

В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра

Фото: Информатор

В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра

Об этом Информатору рассказала пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук, пишет RegioNews. "Действительно, вчера нашли фрагмент человеческого тела. Его направили на экспертизу", — сообщила Анна. Предварительно, найденная нога принадлежала молодой женщине до 35 лет. На ноге есть свежий педикюр. По данному факту открыли уголовное производство по части 1 стать 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подробности происшествия устанавливаются.

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