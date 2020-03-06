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06 марта 2020, 16:42 7

В Киеве на берегу Днепра нашли отрезанную ногу

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06 марта 2020, 16:42 7
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В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра
Фото: Информатор
В Днепровском районе Киева недалеко от проспекта Романа Шухевича нашли часть человеческого тела. Жуткая находка была недалеко от берега Днепра

Об этом Информатору рассказала пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук, пишет RegioNews.

"Действительно, вчера нашли фрагмент человеческого тела. Его направили на экспертизу", — сообщила Анна.

Предварительно, найденная нога принадлежала молодой женщине до 35 лет. На ноге есть свежий педикюр.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 стать 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подробности происшествия устанавливаются.


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