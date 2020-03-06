Для развлечений послов на Трухановом острове создадут интерактивную карту за полтора миллиона

На Трухановом острове в скором времени появится карта Киева под открытым небом на площадке, размером 32 на 17 метров. На нее собираются нанести 575 объектов Киева, включая культовые сооружения и памятники архитектуры. Использовать ее планируют для проведения квестов и других развлекательных мероприятий для дипломатов и их семей

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На Трухановом острове в скором времени появится карта Киева под открытым небом на площадке, размером 32 на 17 метров. На нее собираются нанести 575 объектов Киева, включая культовые сооружения и памятники архитектуры. Использовать ее планируют для проведения квестов и других развлекательных мероприятий для дипломатов и их семей

Об этом пишет издание Киеввласть, передает RegioNews. Как стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 18 февраля 2020 года ГП "Гендирекция по обслуживанию иностранных представительств" (ГП "ГДИП”) заключило договор с ООО "Современные строительные технологии плюс” на обустройство карты на Трухановом острове. Стоимость соглашения составила 1,47 млн грн. За эту сумму подрядчик должен выполнить фрезеровку асфальтобетонного покрытия, шлифовку бетонного покрытия, грунтовку бетона, обустройство наклеек с названиями и покрытие лаком. Работы должны быть завершены за 45 дней (не позднее 30 июня 2020 года) с гарантией на 5 лет. ООО "Современные строительные технологии плюс” обязалось шлифовать и обновлять покрытие карты каждые 12 месяцев. В ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" рассказали, что карта Киева нужна для проведения мероприятий для дипломатов и членов их семей. "На Трухановом острове (ул. Трухановская, 1-Г) находится дирекция "Дипсервиса”, на территории которого постоянно проводятся различные спортивные и культурно-образовательные мероприятия с участием дипломатов, членов их семей и сотрудников посольств… Для создания надлежащей инфраструктуры, формирования привлекательного с туристической точки зрения объекта, насыщенного информацией о Киеве и его спортивных, исторических, туристических и особенно дипломатических возможностях, на указанной территории предусмотрено обустройство карты с интерактивным экраном, который позволит расширить информационный спектр карты. Пространственные данные, предназначенные для создания карты, размещены на специально обустроенной площадке под открытым небом, размером 32 на 17 метров”, – сообщили в госпредприятии.

В "ГДИП” говорят, что на карте будет обозначено и описано 575 объектов: дипломатические учреждения, международные организации, государственные структуры, учебные, образовательные, культурные учреждения, культовые сооружения, памятники, мосты, парки и скверы, станции метрополитена, гостиницы, торговые центры, спортивные объекты. Также нанесут каскад островов: Большой, Венецианский (Гидропарк), Долобецкий, Малый, Межмостовой, Муромец, Труханов, Чичинь. Не останутся без внимания и реки, протоки и заливы: Бобрывня, Венецианская протока, Десенка (Водоворот), Днепровский залив, Берковщина, Верблюд, Вовкувата, Десенка, Собачье Устье, Матвеевский, озера Андреевское, Бабье, Березка, Иорданское, Кирилловское, Кильнище, Малиновка и прочее.



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