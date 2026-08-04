Под Севастополем военный РФ стрелял в сослуживцев и мирных жителей: четверо погибших

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Хмельницкое вблизи оккупированного Севастополя российский военный открыл огонь по своим сослуживцам, а впоследствии – по местным жителям

Об этом сообщил назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает RegioNews.

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

Как заявил назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сначала военный якобы застрелил одного военнослужащего и ранил другого.

После этого нападающий открыл огонь по гражданским. Погибли три местных жителя – мужчины 71 и 59 лет, а также 64-летняя женщина. Еще три человека получили ранения.

Российские власти заявили о задержании подозреваемого. Причины стрельбы пока не сообщаются.

Напомним, в Николаевской области суд заключил под стражу без права внесения залога 35-летнего военнослужащего. Его подозревают в умышленном убийстве двух сослуживцев. 37-летний и 58-летний мужчины погибли на месте от огнестрельных ранений.