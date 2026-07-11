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11 липня 2026, 19:01

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: п'ятьох людей госпіталізували

11 липня 2026, 19:01
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Фото: Національна поліція
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На Кам'янеччині правоохоронці з'ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса, у якій травмувалося 5 людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня близько 14:50 на автодорозі "Житомир – Чернівці" між селами Гаврилівці та Ходорівці Кам’янець-Подільського району.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля "Dacia Logan" під керуванням 71-річного жителя Кам’янця-Подільського та пасажирського автобуса "Mercedes-Benz 413", за кермом якого перебував 59-річний житель селища Нова Ушиця.

Після зіткнення автобус з’їхав із проїжджої частини та перекинувся. Унаслідок аварії травмувалися п’ятеро пасажирів автобуса – 18-, 75-, 78-річні жінки, 69-річний чоловік та 14-річна дівчинка. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.

Нагадаємо, поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали 18 людей.

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