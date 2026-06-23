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23 червня 2026, 17:30

Отримання витягу із Реєстру зниклих безвісти осіб: що для цього потрібно

23 червня 2026, 17:30
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Фото з відкритих джерел
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У Хмельницькому осередку ГО "Захист держави" розповіли, як отримати витяг із Реєстру зниклих безвісти

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Експерти поділились алгоритмом, як отримати витяг із Реєстру зниклик безвісти осіб. Для того, щоб зробити це онлайн:

  • На портал МВС "Єдине вікно для громадян" авторизуйтесь за допомогою Дія.Підпис, BankID або КЕП.
  • Оберіть послугу "Запит на отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".
  • Заповніть ел. форму.
  • Підпишіть заяву своїм ел.підписом.

Також можна надіслати запит до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (МВС).

Запит довільної форми: вкажіть ПІБ зниклого, дату народження, ваш ступінь спорідненості, та поштову чи ел. адресу для відповіді. На пошту pgmia@mvs.gov.ua або поштою: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01024. потрбно відправити:

  • Копію паспорта;
  • Копію документів про родинні зв'язки;
  • Копію сповіщення від ТЦК та СП або в/ч про зникнення особи.

Витяг підтверджує статус зниклого безвісти та дає право родичам на отримання соціальних гарантій та виплат.

Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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