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08 июня 2026, 19:44

ДТП в Хмельницком: водительнице стало плохо, автомобиль наехал на двух женщин с ребенком в коляске

08 июня 2026, 19:44
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Фото: Полиция Хмельницкой области
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В Хмельницком 8 июня дворе многоэтажки водительница, которой стало плохо, наехала на двух женщин с ребенком в коляске, а затем врезалась в дерево

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

"Сегодня, 8 июня, около 12:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в одном из дворов многоэтажного дома на улице Молодежной", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 46-летней местной жительнице, находившейся за рулем автомобиля Nissan, во время начала движения внезапно стало плохо. В результате водитель потеряла контроль над транспортным средством и совершила наезд на двух находившихся во дворе женщин.

Одна из женщин была с детской коляской, в которой находился трехлетний ребенок. После этого автомобиль въехал в дерево.

В полиции отметили, что двух женщин и ребенка доставили в больницу для обследования.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 4 июня на автодороге Н-16 "Золотоноша-Умань" возле села Благодатное Золотоношского района столкнулись Skoda Octavia и Renault Duster. Пассажир одной из машин получил травмы и попал в больницу.

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