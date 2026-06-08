12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 19:44

ДТП у Хмельницькому: водійці стало зле, автомобіль наїхав на двох жінок з дитиною у візку

08 червня 2026, 19:44
Читайте также на русском языке
Фото: Поліція Хмельницької області
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькому 8 червня, дворі багатоповерхівки водійка, якій стало зле, наїхала на двох жінок з дитиною у візочку, а потім врізалася в дерево

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

"Сьогодні, 8 червня, близько 12:30 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в одному з дворів багатоповерхового будинку на вулиці Молодіжній”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 46-річній місцевій жительці, яка перебувала за кермом автомобіля Nissan, під час початку руху раптово стало зле. У результаті водійка втратила контроль над транспортним засобом та здійснила наїзд на двох жінок, які перебували у дворі.

Одна з жінок була з дитячим візком, у якому знаходилася трирічна дитина. Після цього автомобіль в’їхав у дерево.

У поліції зазначили, що двох жінок і дитину доправили в лікарню для обстеження.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 4 червня на автодорозі Н-16 "Золотоноша–Умань” біля села Благодатне Золотоніського району зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницький ДТП дитина
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них є діти
08 червня 2026, 20:49
На Київщині жінка за 50 тисяч євро продавала одруження
08 червня 2026, 20:45
"Рейд" на залізницю ворога: у Брянській області знищено черговий російський локомотив
08 червня 2026, 20:36
Атаки на Дніпропетровщину: 40 ударів за день, одна загибла людина та десятеро поранених
08 червня 2026, 19:59
Смертельна ДТП на Харківщині: постраждав 7-річний хлопчик
08 червня 2026, 19:55
Прикордонники "накрили" росіян поблизу Вовчанська
08 червня 2026, 19:30
На Львівщині піде під суд посадовець, який дозволив "закидати" сміттям прилеглі ділянки
08 червня 2026, 19:23
Росіяни завдали комбінованого удару по громаді на Сумщині,є загиблий
08 червня 2026, 18:59
Допомагав окупантам вилучати човни: херсонського колаборанта засудили до 12 років тюрми
08 червня 2026, 18:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »