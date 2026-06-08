ДТП у Хмельницькому: водійці стало зле, автомобіль наїхав на двох жінок з дитиною у візку

Фото: Поліція Хмельницької області

У Хмельницькому 8 червня, дворі багатоповерхівки водійка, якій стало зле, наїхала на двох жінок з дитиною у візочку, а потім врізалася в дерево

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

"Сьогодні, 8 червня, близько 12:30 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в одному з дворів багатоповерхового будинку на вулиці Молодіжній”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 46-річній місцевій жительці, яка перебувала за кермом автомобіля Nissan, під час початку руху раптово стало зле. У результаті водійка втратила контроль над транспортним засобом та здійснила наїзд на двох жінок, які перебували у дворі.

Одна з жінок була з дитячим візком, у якому знаходилася трирічна дитина. Після цього автомобіль в’їхав у дерево.

У поліції зазначили, що двох жінок і дитину доправили в лікарню для обстеження.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 4 червня на автодорозі Н-16 "Золотоноша–Умань” біля села Благодатне Золотоніського району зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.