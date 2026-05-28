Пограничники показали, как "разносят" российские танки дронами

Фото из открытых источников

Украинские пограничники показали новые кадры с фронта. На видео можно увидеть, как защитники уничтожают российскую технику

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пограничного подразделения "Феникс". Украинские защитники наносят дронами удары по российской бронетехнике, в частности, МТ-ЛБ и танкам. Кроме того, наши FPV-дроны поразили вражескую РСЗО "Ураган".

Напомним, Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.