На Днепропетровщине пьяные подростки уничтожили детскую площадку

Это произошло в Кривом Роге. Местные жители пожаловались, что потратили много денег и времени на благоустройство, а несовершеннолетние разрушили все это.

Инцидент произошел утром 28 мая. Компания подростков устроила разгром вблизи торгово-развлекательного центра "Молодежный". По словам местных жителей, несовершеннолетние вели себя неадекватно. В частности, они изуродовали элементы детской площадки, где каждый день играют малыши.

Также подростки с корнями вырвали ухоженные туи на клумбах возле торгового комплекса и свалили дорожный знак. Кроме того, несовершеннолетние повредили защитные шлагбаумы, установленные жителями близлежащих частных домов.

"Мы вкладывали много времени, сил и средств, чтобы детям и родителям было комфортно, чтобы территория была ухоженной, а не снова превращалась в руины. Очень больно, когда чужой труд уничтожают за одну ночь", — говорит местная жительница.

