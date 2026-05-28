На Хмельниччині провели масштабний військовий вишкіл для молоді

На Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії

Про це повідомила ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Захід організував Шепетівський районнийосередок громадської організації у партнерстві з Плужненською громадою.

Наставниками для учасників стали українські військовослужбовці.

До вишколу долучилися учні Плужненського ліцею імені Бортника Р.Й., а також Борисівського, М'якотівського та Кунівського ліцеїв.

Під час занять молодь опановувала основи безпеки та відпрацьовувала алгоритми дій у різних ситуаціях. Окрему увагу приділили практичним навичкам – зокрема, накладанню турнікетів та наданню домедичної допомоги.

Також учасники навчань працювали над командною взаємодією та розвитком стресостійкості.

У ГО "Захист Держави" зазначають, що національно-патріотичне виховання молоді є одним із ключових напрямів роботи організації.

