28 травня 2026, 13:19

На Хмельниччині провели масштабний військовий вишкіл для молоді

Фото: ГО "Захист держави"
На Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії

Про це повідомила ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Захід організував Шепетівський районнийосередок громадської організації у партнерстві з Плужненською громадою.

Наставниками для учасників стали українські військовослужбовці.

До вишколу долучилися учні Плужненського ліцею імені Бортника Р.Й., а також Борисівського, М'якотівського та Кунівського ліцеїв.

Під час занять молодь опановувала основи безпеки та відпрацьовувала алгоритми дій у різних ситуаціях. Окрему увагу приділили практичним навичкам – зокрема, накладанню турнікетів та наданню домедичної допомоги.

Також учасники навчань працювали над командною взаємодією та розвитком стресостійкості.

У ГО "Захист Держави" зазначають, що національно-патріотичне виховання молоді є одним із ключових напрямів роботи організації.

Нагадаємо, днями в Луцьку вже вп'яте відбулася Хода безбар'єрності, яка об'єднала мешканців, представників влади, поліції та громадських організацій навколо ідеї доступного міста для всіх. До ходи долучилися активні лучани, представники різних установ та організацій, зокрема команда Волинського осередку ГО "Захист Держави".

