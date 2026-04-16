Суд вынес приговор жительнице Ровенского района за злостное неисполнение родительских обязанностей, что привело к тяжелым последствиям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. Осужденную взяли под стражу непосредственно в зале суда – до вступления приговора в законную силу она будет находиться в следственном изоляторе.

Следствие установило, что женщина систематически оставляла трехлетнюю дочь саму на длительное время, ограничивала ее в еде и одежде, фактически не заботясь о здоровье и безопасности ребенка.

На суде 28-летняя женщина искренне каялась, однако отягчающим обстоятельством стал тот факт, что преступление совершено в отношении маленького ребенка.

Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, в сентябре прошлого года в Костополе трехлетняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. В тот день мать оставила ребенка дома под наблюдением 19-летнего знакомого. Пока юноша был в другой комнате, ребенок вылез на стул, затем на подоконник, потерял равновесие и выпал из открытого окна. Девочка получила перелом черепа, многочисленные ссадины и гематомы.

Сейчас девочка и трое ее братьев проживают с отцом