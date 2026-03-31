На Хмельниччині відправили за ґрати військового, який вкрав авто

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні минулого року військовий вкрав iPhone, гаманець з коштами, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу марки Volkswagen, моделі Transporter, а також ключі від транспортного засобу марки Volkswagen, моделі Transporter, 2000 року випуску. Це він зробив у квартирі знайомого, доки той спав.

Згодом зловмисник вкрав авто та продав його за 1 200 доларів. Крім того, правоохоронці з'ясували, що він мав при собі заборонені речовини (PVP).

На суді військовий не визнав свою провину щодо крадівжки авто та документів. Суд проаналізував матеріали справи та призначив йому покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

