Известную автоблогерку из Харькова подозревают в контрабанде авто под видом помощи для ВСУ

Фото: прокуратура

В Харькове задержали блоггершу. Ее подозревают в контрабанде автомобилей под видом гуманитарной помощи для сил обороны

Об этом сообщает Zaxid.NET, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение января 2024 - мая 2026 блогер, возглавляющая благотворительный фонд, регулярно ввозила авто из Европы. Эти машины она оформляла в качестве помощи для ВСУ. Потому она избегала таможенных платежей. Однако впоследствии эти автомобили она продавала частным клиентам.

Правоохранители задокументировали контрабанду внедорожников и микроавтобусов. Общая стоимость только девяти установивших авто составляет 1,6 миллиона гривен. При этом на балансе благотворительного фонда находятся 379 автомобилей, происхождение и назначение которых проверяются.

Сейчас блоггер задержали. Ей сообщили о подозрении.

По данным СМИ, речь идет о блогерше Анне Кривуц. Она является основательницей благотворительного фонда "Линия Фронта". По словам адвоката подозреваемой Юрия Кубая, суд уволил ее из-под стражи под залог 960 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве стражи порядка задержали 28-летнего военнослужащего по подозрению в незаконной продаже гуманитарных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для нужд ВСУ. Полицейские задержали мужчину при получении средств за проданные авто.