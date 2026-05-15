Экс-начальника полиции охраны Харьковской области подозревают в растрате 2 миллионов
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику Управления полиции охраны в Харьковской области
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Прокурор Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении экс-чиновнику Управления полиции охраны. Он подозревается в растрате почти 2 млн грн государственных средств при закупке горючего для служебного транспорта (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Согласно материалам уголовного производства, после открытых торгов чиновник заключил с предприятием два договора на поставку почти полмиллиона литров бензина и дизельного топлива.
Впрочем, цены в договорах существенно завышены. Они превосходили как среднерыночные характеристики, так и розничную цену горючего на АЗС.
Чтобы создать видимость законности закупки, он подписал официальные письма поставщику о якобы снижении цены до рыночного уровня, но фактически стоимость горючего не изменилась.
Несмотря на это, он распорядился осуществить предварительную оплату счетов по завышенным тарифам. В результате поставщику излишне перечислили около 2 млн грн государственных средств.
Напомним, что в Киеве будут судить заместителя директора департамента КП "Киевтеплоэнерго" за растрату более полумиллиона гривен при закупке каменной соли.