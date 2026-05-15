Экс-начальника полиции охраны Харьковской области подозревают в растрате 2 миллионов

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику Управления полиции охраны в Харьковской области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении экс-чиновнику Управления полиции охраны. Он подозревается в растрате почти 2 млн грн государственных средств при закупке горючего для служебного транспорта (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно материалам уголовного производства, после открытых торгов чиновник заключил с предприятием два договора на поставку почти полмиллиона литров бензина и дизельного топлива.

Впрочем, цены в договорах существенно завышены. Они превосходили как среднерыночные характеристики, так и розничную цену горючего на АЗС.

Чтобы создать видимость законности закупки, он подписал официальные письма поставщику о якобы снижении цены до рыночного уровня, но фактически стоимость горючего не изменилась.

Несмотря на это, он распорядился осуществить предварительную оплату счетов по завышенным тарифам. В результате поставщику излишне перечислили около 2 млн грн государственных средств.

