У Хмельницькому ТЦК працює жінка з незвичайною посадою

Юлія Волотюк працює в Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді «стрілець відділення оповіщення»

Відеодоказ цього опублікували в телеграм-каналі.

Нагадаємо, групи оповіщення ТЦК – це спеціальні робочі групи, утворені за розпорядженням місцевих адміністрацій для вручення повісток та перевірки документів військовозобов'язаних. До їх складу входять представники ТЦК, поліції, органів влади або підприємств. Посаду "стрільця" в такій групі не передбачено.

Як повідомлялось, на Хмельниччині військовослужбовця ТЦК та СП оштрафували за порушення службових інструкцій під час роботи з військовозобов'язаним: він не зафіксував вручення повістки на відео.