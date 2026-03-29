29 березня 2026, 12:27

У Хмельницькому ТЦК працює жінка з незвичайною посадою

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Юлія Волотюк працює в Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді «стрілець відділення оповіщення»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал "Сніданок Химери".

Відеодоказ цього опублікували в телеграм-каналі.

Нагадаємо, групи оповіщення ТЦК – це спеціальні робочі групи, утворені за розпорядженням місцевих адміністрацій для вручення повісток та перевірки документів військовозобов'язаних. До їх складу входять представники ТЦК, поліції, органів влади або підприємств. Посаду "стрільця" в такій групі не передбачено.

Як повідомлялось, на Хмельниччині військовослужбовця ТЦК та СП оштрафували за порушення службових інструкцій під час роботи з військовозобов'язаним: він не зафіксував вручення повістки на відео.

