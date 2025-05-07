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У Хмельницькій області винесли вирок водіям велосипеда та мотоцикла за ДТП. Внаслідок тієї аварії загинула жінка

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Хмельниччині судили винуватців смертельної ДТП. Сама аварія сталась у травні 2023 року. Внаслідок зіткнення мотоцикла з велосипедом загинула 37-річна пасажирка велосипеда. Також постраждала неповнолітня дівчина, яка їхала на задньому сидінні мотоцикла.

Відомо, що велосипедом керував 42-річний чоловік. Попри всі правила він перевозив колишню дружину на рамі. Перед поворотом він не подав сигнал рукою, не переконався у безпечності маневру та звернув ліворуч. У цей момент на нього наїхав мотоцикл Suzuki.

На суді 23-річний мотоцикліст повністю визнав свою провину. Він визнав, що перевищив швидкість. В результаті суд визнав винними обох — і мотоцикліста, і велосипедиста:

велосипедиста засудили до 2 років позбавлення волі, а також зобов'язання сплатити компенсацію 1 242 000 гривень;

мотоцикліста засудили до 2 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами та замінили основне покарання на службове обмеження строком на 2 роки з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення (також він повинен сплатити потерпілим мільйон гривень).

Також відомо, що один з обвинувачених — учасник бойових дій, військовослужбовець, водій САУ, відзначений державними нагородами, за місцем служби характеризується виключно позитивно, частково відшкодував шкоду потерпілим.

Нагадаємо, раніше на Львівщині водій збив 15-річну дівчинку. Її госпіталізували з травмами. Водію загрожує до трьох років позбавлення волі.