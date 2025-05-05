Пылало четыре часа: на Хмельнитчине горели складские помещения
В Летичеве Хмельницкого района вспыхнул масштабный пожар на территории производственно-складских помещений одного из местных предприятий
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области, передает RegioNews.
Отмечается, что пожар начался 4 мая в 11.16. Огонь охватил площадь около 2000 квадратных метров.
На место происшествия были оперативно направлены подразделения 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
Благодаря слаженной работе пожарных, пожар удалось полностью обуздать в 15:30.
К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
К ликвидации привлекли 52 спасателя, 14 единиц специальной техники ГСЧС, а также два подразделения местной пожарной охраны.
Напомним, в Харьковской области в результате российских ударов реактивными системами залпового огня возникли масштабные лесные пожары.