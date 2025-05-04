В результате дроновой атаки на Черкассы возникло 5 пожаров

фото: ГСЧС

В Черкассах в результате ночной атаки россиян пострадал один человек. Спасатели уже ликвидировали все пожары в городе, вспыхнувшие в результате ударов дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, что в результате вражеской воздушной атаки на Черкассы было зафиксировано 5 пожаров по разным адресам.

"Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность", - говорится в сообщении.

В результате дроновой атаки в Черкассах пострадал 1 человек.

"Все пожары ликвидированы. На местах работали 26 единиц техники и 101 спасатель", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Черкасской области продолжается возобновление газоснабжения после российской атаки.