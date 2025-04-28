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В Хмельницкой области вводят остановку транспорта во время общенациональной минуты молчания, каждое утро в 9:00

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"Подписал приказ о введении в действие решения совета обороны по обеспечению регулирования дорожного движения в населенных пунктах области во время общенациональной минуты молчания. Отныне каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки. Транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб", – написал чиновник

Начальник ОВА призвал водителей и пешеходов остановиться и отдать почтение погибшим.

Согласно приказу, в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" минута молчания прерывается и все должны немедленно пройти до укрытий.

Напомним, ранее в Чернигове суд вынес приговор мужчине, который во время минуты молчания выкрикивал "Слава России".