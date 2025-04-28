На Хмельниччині транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання
На Хмельниччині запроваджують зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, щоранку о 9:00
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
"Підписав наказ про введення в дію рішення ради оборони щодо забезпечення регулювання дорожнього руху в населених пунктах області під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", – написав посадовець.
Начальник ОВА закликав водіїв та пішоходів зупинитися та віддати шану загиблим.
Відповідно до наказу, в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" хвилина мовчання переривається й усі повинні негайно пройти до укриттів.
Нагадаємо, раніше у Чернігові суд виніс вирок чоловіку, який під час хвилини мовчання вигукував "Слава Росії".