На Хмельниччині чоловіка засудили за неодноразове зґвалтування 14-річної падчерки
Суд визнав винним 36-річного жителя Хмельниччини у зґвалтуванні неповнолітньої доньки співмешканки
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У вересні 2021 року в стані алкогольного сп’яніння чоловік вдома здолав фізичний опір 14-річної дівчини та зґвалтував її, а потім неодноразово повторював злочин.
Суд призначив зловмиснику 10 років вʼязниці. Також він має виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.
Зазначається, що вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував неповнолітню доньку. Дівчина народила від нього дитину.
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Окупанти розстріляли беззбройного полоненого бійця ЗСУ у Волноваському районі
17 квітня 2025, 00:32Удар по Дніпру: збільшилась кількість загиблих, постраждали троє дітей
17 квітня 2025, 00:20Смарт-годинники, фотокамери та автозапчастини: в Україну намагались незаконно ввезти товари відомих брендів
17 квітня 2025, 00:11В Одесі чоловік регулярно бив двомісячну доньку та дворічного сина
16 квітня 2025, 23:55Вдарили майже по мерії: у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки, серед них - 9-місячна дитина
16 квітня 2025, 23:45Справу Майбоженка повертають в суд: екс-очільника Броварської райдержадміністрації знову будть судити за п'яне ДТП
16 квітня 2025, 23:35Удар по Дніпру: в місті пожежі, серед постраждалих - діти
16 квітня 2025, 23:16Нічого не можна виключати: в МЗС України прокоментували попередження Литви про жорстку атаку РФ на Великдень
16 квітня 2025, 22:55Дніпро під масовою атакою безпілотників: в місті лунають вибухи
16 квітня 2025, 22:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля