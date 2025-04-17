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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У вересні 2021 року в стані алкогольного сп’яніння чоловік вдома здолав фізичний опір 14-річної дівчини та зґвалтував її, а потім неодноразово повторював злочин.

Суд призначив зловмиснику 10 років вʼязниці. Також він має виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Зазначається, що вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував неповнолітню доньку. Дівчина народила від нього дитину.