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31 января 2025, 11:22

На Хмельнитчине будут судить группу врачей, которые помогали мужчинам оформлять фиктивную инвалидность

31 января 2025, 11:22
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фото: полиция
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В состав преступной группы входили врач подстанции экстренной медпомощи, заместитель председателя ВЛК районного ТЦК (врач-невролог) и председатель ЛКК районной больницы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщники помогали мужчинам призывного возраста получить фиктивную инвалидность, чтобы избежать мобилизации. Они подделывали меддокументы, указывая в них несуществующие болезни, а затем эти бумаги передавали в ВВК, принимавшую нужное решение. За такую "услугу" брали от 3000 до 8000 долларов.

В октябре правоохранители задержали врача скорой помощи при получении очередной взятки. В общей сложности задокументировали более 150 тысяч гривен взяток, полученных фигурантами.

Правоохранители провели более 15 обысков, в ходе которых изъяли 182 тысячи долларов и 6500 евро (итого почти 8 млн грн), черновые записи с именами "клиентов", диагнозами, суммами денег, а также медицинские документы.

Сейчас следователи завершили расследование. Материалы направили в суд.

Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил "липовые" справки для мужчин.

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