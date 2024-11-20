На Полтавщине женщина избила свою 7-летнюю дочь

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В Горишних Плавнях в больницу госпитализировали ребенка. Как оказалось, девочку избила мать

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительной информации, ребенка избила его мать. Полицейские вынесли 28-летней женщине, совершившей насилие, временное запретительное предписание, а ее двоих детей временно поместили в больницу.

Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания детей с матерью будет решать комиссия по делам детей городского совета.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Тернополе женщина утопила в ванне маленькую дочь и сама выпрыгнула из окна. Девочке было всего 2,5 года.